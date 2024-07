LUGEJA FOTO Pilditu joobes meesterahvas magas tunde Rakvere ajaloolise kuju all

Rakvere linnuse lähedal asub suursugune tarva kuju. Ajaloolise nime Tarvanpää järgi valmis linna 700. sünnipäevaks kuju. Arheoloogilised väljakaevamised annavad tõendust, et taolised loomad on tõepoolest kunagi Rakvere mail elanud. Taiese autor on skulptor Tauno Kangro. Pronksist skulptuur on 7,1 meetrit pikk ja koos alusega 5 meetrit kõrge. Graniitalusel on kirjas kõik kuju jaoks annetanud isikute nimed.