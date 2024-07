SUPERAUTO?! Venemaal levib Ukraina esileedi kohta uskumatu valeuudis

Fakt on, et Tourbillon on Bugatti uus mudel ja uhkuse allikas. 8,3-liitrise V16 mootori ja kolme elektrimootoriga varustatud superauto võimsus on 1800 hobujõudu ning selle voolujooneline disain on püüdnud kopeerida pistriku kuju. Masin kiirendab nullist 100 km/h vähem kui kahe sekundiga. Veelgi muljetavaldavam võib olla teadmine, et auto kiirendab nullist kuni 300 km/h vähem kui kümne sekundiga. Tourbillon on alles testimisfaasis ja tarned klientidele algavad alles 2026. aastal.