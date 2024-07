Evelin Ilves pani enda riided müüki: nende seas skandaalse Tiina Talumehe jakk

Evelin Ilves on populaarsesse müügiportaali Yaga riputanud mõned päevad tagasi üles hulganisti riideid, mis uusi omanikke ootavad. «Seoses kolimisega tuulutan kappe ja teen uuele ruumi. Paku julgesti oma hind, mis sulle sobib! Peaasi, et asjad uue elu leiavad!» reklaamib Ilves enda profiilil. Sealt leiab erinevaid kleite, seelikuid kui ka mööblit.

2019. aastal saates «Nähtus nimega Evelin» tunnistas Ilves, et ei saa isegi aru, kuidas teda selliseks disainiti ja kuidas ta lasi sel kõigel juhtuda. «Mul ei ole kedagi süüdistada, ise panin, keegi teine ei toppinud seda.» Toona tunnistas ta, et oli ajaleheveergudel ilmunud piltidest šokeeritud. «Ma ise ei kujutanud üldse ette, et see kõik nii hull on.»