«Olen inspireeriv kõikidele kultuuridele.» Merle Liivand võtab osa USA-kesksest tõsielusarjast

Eesti ujuja Merle Liivand, kes on püstitanud viis Guinnessi rekordit ja tegeleb lisaks ujumisele ka ettevõtlusega, on osa võtmas USA tõsielusarjast. Õigemini on tõsielusari, mis kannab pealkirja «Getting to the Core» juba filmitud ning peaks USA telekanalil eetrisse minema augustis.