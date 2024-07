Tõre iseloom ja põrunud «moosiäri»: Prints Harry on elust Meghan Markle'iga tüdinenud

Kuningliku perekonna ekspert Tom Quinn on viimastel päevadel kommenteerinud prints Harry ja Meghan Markle'i suhet. Briti kõmumeediaväljaandes The Mirror ilmunud artiklites väidab Quinn, et kuninglikust elust loobunud abielupaari suhe on mõranemas ning paari vahele on tekkinud suur lõhe.