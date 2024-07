VIDEOINTERVJUU Anne Veski reisiplaanidest: minu jaoks on puhkus see, kui ma mitte midagi tegema ei pea!

Anne Veski kontserdile Õllesummeril olid kogunenud igas vanuses fänne, kes lavaesise vallutasid. «Ma arvasin et rahvast on palju, aga et nad on täpselt nagu kilud karbis, mul oli kohe kahju, et nad ei saanud liigutada. Aga nad tegid kõik kaasa, seega super oli,» sõnab Anne pärast kontserti.