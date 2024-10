Põlva haiglas töötanud naise väitel lõpetati tema tööleping päevapealt: kas epilepsiahaiged peavad siis kodus istuma?

Põlva haiglas puhastusteenindajana ametis olnud 43-aastane Marika kurvastab, kuna maikuus lõppes ootamatult tema töösuhe. Naine oli igati motiveeritud oma ametikohal jätkama, kuid see polnud võimalik. Kevadel juhtunu on jätnud tema hinge valusa jälje. «Tervisemuresid tuli juurde, sest töölt lahtilaskmise tõttu pidin otsima abi psühholoogilt ja võtma antidepressante.»

Marika töötas Põlva haiglas alates 2022. aasta märtsikuust kuni käesoleva aasta maikuuni. «Sain oma töö eest ka tunnustuse. Järelikult oldi sellega rahul. Väga meeldis mulle see töö. Väga hea töökoht oli, rahulik ja sain oma tempoga tööd teha. Ei pidanud kiirustama,» ütleb naine, kes oli haiglas tööl 0,65 koormusega. «Täiskoormus käiks mulle üle jõu, aga selline koormus oli just paras,» ütleb ta. 10. mail tööle minnes sai naine aga teada, et tema töösuhe lõpetatakse.