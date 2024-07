VIDEOINTERVJUU «Nad nõuavad hoolitsemist!» Erich Krieger avaldas, miks ta ainult üheks päevaks Õllesummerile tuli

Laulja sõnab, et omal ajal oli festival natuke nagu protesti või vabaduse sümbol. «Eesti inimene sai liikuma, nüüd me lihtsalt tuleme üle Eesti kokku ja naudime seda. Ma arvan, et see on see mõte. Ja häid artiste kuulata, kus sa veel saad sellises kogumikus. Loodan ka parima anda,» sõnab Krieger.