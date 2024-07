Kas Briti uus peaminister Keir Starmer on «Bridget Jonesi» Mark Darcy prototüüp?

«Bridget Jonesi» filmides kehastab advokaat Darcyt Colin Firth. Ta tegelane on nägus, hea enesevalitsemisega ja üsna huumorivaba, kuid selle kõige all on tunda kuiva vaimukust ja kirglikku humanistlikku südant. Briti meedia hakkas küsima, et kas Firth võttis Darcy kehastamiseks eeskujuks Keir Starmeri. Poliitikult endalt on samuti küsitud, et kas ta on nii raamatus kui kinolinal, kuid tema sõnul pole tal aimugi.