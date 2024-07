VIDEOINTERVJUU Terminaatori liige René Puura: naiste tähelepanu on teistsugune, kui laval on meessolist

René Puura räägib, et Terminaatoril on suvel peal meeletu tempo ning kontserte antakse koguni 47 kolme kuu jooksul. «Üle kahe kontserdi päevas ikka ei jõua, kuna kontserdid on ka päris pikad,» ütleb Puura. Muusiku lähedased on sellega juba harjunud, et Puura mööda Eestimaad tuuritab. Muusiku kaaslane käib mõnikord ka kontsertidel kaasas.

Pole saladus, et Puura on naiste seas väga populaarne. «Naljakas fakt on see, et naiste tähelepanu on teistsugune, kui laval on meessolist. Meessolistidega on hoopis teistmoodi laval olla kui naissolistidega.» Erinevus on tunnetatav ja seda on raske sõnadesse panna.