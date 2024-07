FOTOD Ott Lepland annab enda korteri üürile!

Muusik Ott Lepland jagab ühismeedias portaali KV.ee kuulutust, andes teada, et otsib enda korterisse üürnikku. «Olen tänulik, kui jagad kuulutust!» kirjutab muusik Facebookis.

Kesklinnas C. R. Jakobsoni tänaval asuva kahetoalise korteri eest küsib muusik 700 eurot kuus.

«Suurepärane asukoht! Lühikese jalutuskäigu kaugusel on kesklinna suuremad kaubanduskeskused Stockmann, Viru Keskus, Kaubamaja, spordiklubid, söögikohad ja muud meelelahutusasutused,» seisab kuulutuses.

Lisaks on välja toodud, et 54 ruutmeetrises korteris on rõdu, vann, jahutussüsteem, ventilatsioon ja põrandaküte.