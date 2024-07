ELU25 Juku-Kalle Raid: Müllerson armastab Medvedevit, aga Medvedev Müllersoni

Aga kohtumisest Medvedeviga: "Suhelda oli huvitav. Isegi tema kõne oli huvitav. Isiklikult ma kohtusin temaga esimest korda, aga tema ütles, et me oleme tuttavad ja oleme kohtunud. Ma vaevalt usun seda... Isegi kauges minevikus, kui tema oli väga noor. See on esimene kord, kus inimene, kes on kõrgel kohal, ütleb, et me tunneme."