«SIIRAS TÄNU!» Valga kass Sipsik sai tänu kohalike toetusele eluks vajaliku opi

1. juulil andis kassiomanik teada, et Sipsikule on opp tehtud ja ta on väga tänulik kõigile, kes aitasid. «Viljandis saime operatsioonile kiirkorras. Ma väga tänan kõiki, kes meid aitasid... ma olen lihtsalt nii siiralt tänulik kõigile, aitäh, aitäh, aitäh!» ütleb ta. «Arsti sõnul läks operatsioon hästi. Taastumine on pikk, aga ta andis lootust, et kōik saab korda.»

Sipsik pärast oppi. Foto: Erakogu

Kuna abistajate annetatud summa oli suurem, kui kulus opile, plaanib kassiomanik ülejäänud summa annetada loomadega tegelevatele MTÜ-dele. «Rahadest nii palju, et prognoositavast läks vähem. Arvutan senditäpsusega kulutused kokku ja kõik, mis üle jäi Sipsust, see läheb kõik edasi annetamisele mitme abivajava MTÜ vahel. Kindlasti annan nendest siin märku, et kuhu ja kui palju ülekandeid ma teen,» ütleb omanik.

Kui palju kassi opp täpselt maksis, seda omanik Elu24-le ei avalda. Abipalve postituse kommentaarides ütlevad aga mõned loomaomanikud, kelle kassil on juhtunud sarane õnnetus, et sellise operatsiooni eest tuleb välja käia neljakohaline summa. Näiteks jagab üks kommenteerija, et nende kassiga juhtus sama õnnetus, et kukkus alla viiendalt korruselt. «Ütlen ausalt, üle 2000 euro läks, et asi paika saada,» avaldab ta.