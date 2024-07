Ewert Sundja lahutab abielu: otsus ei sündinud lihtsalt või kergekäeliselt

Ewert Sundja tegi reede hommikul Facebookis postituse, milles annab teada, et tema abielu Kadri Sundjaga on lõppenud.

«Oma kolme, ülihästi välja kukkunud tütrekest kasvatame mõistagi ühiselt edasi. Ehk isegi õnnestub sama harmooniliselt jätkata,» ütleb ta. Sundjatel on kolm kaunist tütart – Ronja, Roosi Linda ja Simona.

«Kokkuvõttev õppetund võiks olla, et elu ja armastus on keerulisemad kui 20 smth vanuses paistab. Soovime ilusaid ja terveid suhteid meile kõigile,» lõpetab muusik oma postituse ning lisab, et ei soovi seda teemat rohkem avalikult kommenteerida.