PANE END KIRJA! Kanal 2 mälumängusaade «15 küsimust» otsib sügishooajaks uusi mängijaid

Strateegilises mälumängus «15 küsimust» saavad mängijad oskuslikult ära kasutada enda tugevaid ja vastase nõrku külgi. Mängu teeb eriliseks see, et osalejad ei pea kunagi kartma, et nad ei tea vastust ühelegi küsimusele, kuna põnev vihjete süsteem välistab selle võimaluse. Iga mängu võit annab 200 eurot puhtalt kätte. Kaasakiskuvat mälumängu juhib Jüri Butšakov.