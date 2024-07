Seekord vaatame läbi astroloogilise prisma sellist keerulist teemat nagu petmine. Mis võib viia inimese selleni, et ta loob salaja afääri või suhte kellegi teisega? Üldiselt räägib see ikkagi sellest, et inimene ei ole mingil põhjusel oma eksisteeriva suhte, elukorralduse või üldsegi iseendaga päriselt rahul.