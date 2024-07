ELU25 Peeter Espak: Eamets ja Morozov – eestimeelse professori ja vene spiooni lugu

Äärmusvasakpoolsete rünnak

Sõnatuks võttev kambakas

Eametsale määratud 400-eurose trahvi on küll kohus nüüdseks tühistanud. Kuid professor, keda valdav enamus Tartu Ülikooli kolleege (sh siinkirjutaja) tunnevad mõõdukalt parempoolsete vaadetega väga viisaka ja sõbraliku ning vastutuleliku inimesena, tambiti avaliku üle piiride läinud laimukampaania käigus otseses mõttes mutta. Seda ühe antud võimalik et mitte päris korrektse allkirja pärast. Hoolimata sellest, et Eamets kahtlemata just ka eestimeelse inimesena tundiski nii teaduslikku kui tõenäoliselt ka isiklikku huvi või vastutust jutnimelt meie riigi edasise majandusliku ja ühiskondliku tuleviku pärast.