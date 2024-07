MUUTUVAD TAVAD Soome ja Eesti pulmatrendid: kas lapsed jäetakse pulmadest kõrvale?

Ajalooliselt on pulmad olnud sündmus, kuhu on kutsutud sugulased sõltumata nende vanusest. See tava on Soomes muutumas, sest järjest enam noorpaare kirjutab kutsele palve jätta lapsed koju. Ka Eestis on teema aktuaalne ning pulmakorraldaja Virgo Jaani sõnul tekitab see küsimus juba pikemat aega vastakaid arvamusi. Lõppkokkuvõttes on külaliste valik aga noorpaari otsus, mida tuleb austada.