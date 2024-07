ÕNNELIK ÕNNETUS Roolis tukkuma jäänud tallinlanna pääses surmasuust. «Sinu kaitseinglid tegid väga head tööd!»

Suusi Soluna on aastaid korraldanud Jaania Festi, kus alkoholi joomist asendavad ekstaatiline tants ning teised meeliülendavad kogemused. Soluna jagab Facebookis, et sattus kolmapäeval autoõnnetusse, kuid pääses õnneks tervena. Auto tuleb siiski maha kanda.

«Ei tasu ikka kõiki pahesid maha jätta. Suutsin peale paari aastast vahelduvat pingutust kohvist loobuda. Et üldse ei joo. Sõitsin Muhust linna täna, silm tahtis halli ilmaga kinni minna. Mõtlesin, et miks ma tanklas peatun kui nagunii kohvi ei joo, sõidan ikka edasi silmad vidukil. Ja äkki libises auto teelt välja,» kirjutab Soluna Facebookis. Auto maandus vastassuuna kraavis katuse peal.

«Palju ülitoredaid inimesi – kiirabi, pääste ja need poisid, kes mu pea alaspidi autost välja aitasid ja minuga jäid. Suurim tänu. See intsident tuletas meelde, et ma pole surematu ja et kui riske õigesti ei hinda, võib hetkega kõik kaotada, ka elu. Ise jäin täiesti terveks, auto läks vanarauaks. Politsei tõi mu linna ja vangutas pead, nii õnnelikku õnnetust nad pole ammu näinud. Aitäh, no tõesti!» ütleb Soluna.

Õnnetus. Foto: Erakogu

Postitust kommenteerinud Suusi tuttavad ja sõbrad leiavad, et naine on õnnesärgis sündinud. «Head ehmatusest taastumist. Nüüd oled ühe «erilise» kogemuse võrra rikkam,» ütleb Suusi postitusele vastanud Kadri.

«Päris ulmeline lugu. Tänu kohvile oleme vist kaaslasega pääsenud avariist, õnnetusest. Ükskord oli pärast reisi öösel tagasi sõit autoga ja kui me poleks kohviga end ära laksinud, ei tea, mis oleks saanud. Neid kordi veel olnud. Kahju autost, aga muidugi kõige tähtsam, et ise elus ja terve oled!» kirjutab Gerda. «Tõeline vedamine, ise terve ja kodus. On, mida meenutada ja õppetund ka,» ütleb Ragnar. «Suusi, kolm tassi kohvi päevas hoiab arstid eemal!» soovitab aga Raigo.

«Palju õnne teiseks sünnipäevaks kallis, sinu kaitseinglid tegid ikka väga head tööd. Olid ja oled väga hoitud alati. Sarnane kogemus endal 9 aastat tagasi,» ütleb Kristina.

Suusi Soluna ütleb Elu24-le, et kohvi ta uuesti jooma hakata ei plaani, sest lisaks kohvile on ka teisi ergutavaid vahendeid, mis autos värskena hoiavad ja mida tasuks kasutada: näiteks piparmündi õli tilgad, näosprei või rohelise tee joogid. «Need vahendid on sama tõhusad. Lihtsalt neid tuleb kasutada või tee ääres väike uni teha, kui hall ilm silma kinni roolis ajab,» ütleb Soluna.