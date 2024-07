VIDEO Carola Madise lapsepõlve unelm sai juhuslikult tõeks: mõtlesin, et nüüd on väikese Carola kõik unistused täitunud

Saatejuht jätkas lugude rada, kuidas tema kohtumised bändiga ei piirdunud ainult selle ühe korraga. «Eriti huvitav kokkusattumus on see, et kui ma läksin umbes pool aastat hiljem Ameerikasse ja jalutasin seal Hollywoodis ringi ning jõudsin ristmikuni, kus autod jäid seisma, et inimesed saaksid üle tee minna. Esimene auto, mis seal nurga peal seisis, oli Backstreet Boysi laulja AJ. Ja umbes paar kuud hiljem sattusin ma temaga ühele peole, see tähendab seda, et ma olin temaga juba kolm korda kohtunud,» rääkis ta.

Carola peigmees oli sel ajal ansambli Black Eyed Peas produtsent ning klahvpilli- ja trompetimängija Printz Board. Ta on andnud oma panuse paljude maailmakuulsate laulude loomisesse, sealhulgas hittidesse nagu «Where Is the Love?», «Let's Get It Started» ja «Meet Me Halfway». Lisaks on ta koostööd teinud näiteks selliste artistidega nagu Justin Timberlake, Selena Gomez ja John Legend.