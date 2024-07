VÕIMAS NAINE Vigastused seljatanud tõsielustaar Renne Merilo püstitas karmil võistlusel isikliku rekordi

Renne Merilo on laia kaliibriga naine. Tema igapäevatööks on inimeste ja vara päästmine ning kinnisvara vahendamine. Ta aitab vabatahtlikuna suurperede liitu ning teeb aktiivselt nii võistlus- kui harrastussporti. Hiljuti hakkas tegelema ka laskespordiga.

Samuti on ta omandanud tuleohutuse mikrokraadi ning teda on pärjatud ka Missis Estoniaks. Andekas naine on lisaks päästja ametile riigikaitsja, iluduskuninganna ja nelja lapse ema.