«Feminism on mõttetu, naise suurim vaenlane on teine naine.» Pärtelpoja ja Malluka draama ei ole külmaks jätnud ei Ilvest, Pautsi ega Jürgen Ligi

Kui «Kaklusklubil» on reegel, et sellest ei räägita, siis Eesti meelelahutusmaastikul on skandaalide ajal kõigil võimalus sõna sekka öelda. Nõnda on Kristina Pärtelpoja ja Malluka vastasseisu osas Katrin Lustiga sõna sekka öelnud ka Silvia Ilves, Katrin Pauts ning isegi Jürgen Ligi.