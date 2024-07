Vandaalid tegid Jeesust sünnitava neitsi Maarja skulptuuri peajagu lühemaks

Skulptuuri on näha Austria suurimas Mariendomi katedraalis osana kunstiinstallatsioonist, mis käsitleb naiste rolle, perepilti ja soolist võrdõiguslikkust, öeldakse Linzi piiskopkonna avalduses. 1. juulil toimunud vandalismist teatati politseile.

Vandaalitsejate isikud on teadmata. Austria katoliiklane Alexander Tschugguel, kes pani Vatikani 2019. aasta sinodi ehk kirikukogu ajal toime niinimetatud Pachamama vandalismiakti, ütles 2. juuli sotsiaalmeedia postituses, et nüüdse teo toimepanijad võtsid temaga ühendust, teatab The Guardian.