KLIPP «Tüüp on ralliülekandeid vaadanud ja teinud oma rehkenduse!» Liiklejate tähelepanu pälvis tavapäratu vaatepilt

Nii Facebooki grupis «Eestlased Tallinnas», «Nõmmekad» kui Instagramis ja TikTokis on jagatud videoklippi pealinna liiklusest. Nimelt jäi tähelepanelikule autojuhile silma, kuidas kaasliikleja autol rehv loperdas.

«Nukker pilt. Lõhub velje ja rattakoopa,» nentis keegi kommentaariumis. «On ikka aju seal roolis,» torkab aga teine. «Tüüp on ralliülekandeid vaadanud ja teinud oma rehkenduse... koduni pole pikk maa ja aja kokkuhoiu mõttes on targem katkise rehviga lõpuni sõita, kui hakata enne finišit ratast vahetama,» naljatatakse.

Lõõpimise vahele tõdeb üks, et on endalgi paar korda tulnud ette, kus tuleb teekond kõigest hoolimata ette võtta: «Hullem on, kui alalhoiuinstinktita hakatakse maanteel vasakpoolset rehvi vahetama ja surma saadakse... enne juba ohverda rehv ja sõita edasi, kui seda vahetades auto alla jääda.»