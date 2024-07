BSH ärgitas jälgijaid võltsitud kotte ostma. PPA: sellega toetatakse organiseeritud kuritegevust

Mõni päev tagasi jagas seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt Instagramis, et kaunis valge kotike tema käes on Prantsuse moemaja Hermès' võltsing. «Hermès replica 150 euro eest ja auga tunnistan seda. Ma ei pane oma raha sellele, et paista välja rikas, kui ma ei ole miljonär. Ma panen oma raha investeeringutesse, enesearengusse ja elamustesse,» sõnas Brigitte.