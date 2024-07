RUMAL NALI? Pärnu Kaubamajakas pandi Facebookis müüki

Tähelepanelik lugeja avastas Facebookis sirvides, et Pärnu Kaubamajakas on müüki pandud. «Summa tundub kuidagi kahtlane, kas see on mingi rumal nali?» küsib lugeja. Uurisime ärihoone juhilt, kas tõesti otsib suur kaubamaja uut omanikku ja seda lausa Facebooki teel?