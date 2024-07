Eile kirjutasime, kuidas «Salajuttude» suvelaager kujunes osalejate sõnul pettuseks. Peale uudise ilmumist on toimetusega ühendust võtnud veel teisedki osalejad, kes väidavad, et laager oli täispettus, kus ei kuulnud ei kuulujutte ning taga räägiti esirokkar Tanel Padarit. «See laager oli täielik pa*k ja lisaks läksid nad omavahel tülli. See kõik oli üle mõistuse piinlik!» räägib Otepäält pärit naine.