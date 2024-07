VIDEO Blogija Mari-Leen Albers kandis enda aiapeol BSH skandaalset kleiti: isegi Rõivas on pepule patsutanud

«Täna on selline väga tagasihoidlik istumine minu ja Leenu 16. aastapäeva puhul,» sõnab Meelis. «See sai alguse sellest, et me kunagi ei teinud pulmapidu ja oleme iga aasta teinud 1. juulil sõpradele peo,» lisab Mari-Leen.

Mis on blogijapaari pikaaegse suhte saladus? Meelis ja Mari-Leen toovad välja pideva suhtlemise olulisuse «Kohe, kui sind midagi häirib, sind häirivad need vedelevad sokid, ütle seda kohe. Sest ta on viis aastat visanud sinna nurka. Ütle kohe, et sind mingi asi häirib, rääkige kohe erimeelsused lahti. Te peaksite olema kogu aeg samal levelil.»