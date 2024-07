Telenägu Grete Kuld pisitütre kasvatamisest: õhtul olen diivanil kutupiilu, kuid lõpuks igatsen seda aega taga

«Ta on praegu viieaastane ja hästi energiline,» räägib seltskonnatäht Grete Kuld taskuhäälingus «1Stage» pisitütre kasvatamisest. «Kui vaatan, kuidas hommikul on nii palju draamat, mida selga panna ja millised sukapüksid kleidiga sobivad, siis mõtlen küll – hea töö, karma.»

Kuld tõdeb, et pisitütar on tema koopia. «Andsid talle küll elu, aga see ei tähenda, et sa omad teda. Mõni teostab ju koguni oma unistusi läbi lapse,» räägib Kuld taskuhäälingus.