REAALAJAS ÄIKESEKAART Sünoptik Kairo Kiitsak: äikeste areng on kiiresti hoogu kogumas

Ka keskkonnaagentuur hoiatab ühismeedias: «Ettevaatust! Täna (1.07) kohtuvad Eesti idaservas jahedam ja kuumem õhk. Läänest on lähenemas külm front. Õhutemperatuur on 20..27, saartel 18..20, Ida-Eestis tõuseb enne frondi saabumist kuni 32 kraadini. Pärastlõunal ja õhtupoolikul on oodata Ida- ja Kagu-Eestis äikesevihmasid, millega võivad kaasneda väga jõulised tuulepuhangud (üle 15 m/s, oht on isegi üle 25 m/s puhanguteks, mis võivad teha kahju), tugevad vihmavalingud ja rahe. Pilvede liikumine kulgeb edelast-lõunast põhja-kirde suunal.»