ÕÕVASTAV Näitleja Tori Spellingu sügavkülmik on platsentasid täis

51-aastane Victoria Davey «Tori» Spelling on kuulus Ameerika näitelja ning produtsent. Näitleja on läbi aastate palju kõmu tekitanud. Nüüd üllatas naine fänne uudisega, et sööb oma laste platsentat. Lisaks sellele, et naine hoiustab platsentasi enda kodus, on ta viinud enda platsenta ka sõbra juurde sügavkülma, millele keeldub järgi minemast, kirjutab PageSix väljaanne. Naine jagab viit last endise abikaasaga Dean McDermottiga.