ÄIKESEKAART «Õhumasside kokkupuutealal arenevad äikesed!» Ööl vastu esmaspäeva on oodata troopilist ööd

Kiitsaku sõnul kerkib õhutemperatuur 22 kuni 28 kraadini. «Eeloleval ööl (1.07) on oodata Leedus, Lätis ja Eestis taas troopilist ööd, mis tähendab seda, et temperatuur ei lange mõnel pool alla 20 kraadi,» kirjutab ta ja lisab: «Öösel liigub madalrõhkkond piki merd Soome edelaranniku suunas ja põhjustab merel äikesevihmasid. On võimalus, et midagi jõuab ka Lääne- ja Loode-Eestisse öö jooksul/hommiku poole.»