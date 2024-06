Karjääri valinud nelja lapse ema Kersti Kaljulaid: ei ole vahet, kas kodule pühendub rohkem mees või naine

Ta lisas: «Kes olen mina, et öelda. Nad peavad saama ise proovida ja eksida. Ja väga suuri asju ei ole valesti läinud, arukas laps suudab ise raamides püsida.»

Kaljulaidi sõnul kasvatab ta oma lapsi täpselt vastupidi enda emast, kes oli väga direktiivne ja konkreetne: «Ma olen lasknud oma lastel ise vabalt valida ja püüdnud nende valikuid toetada nii palju kui võimalik.»

«Ma ei ole tahtnud kunagi oma lastele öelda, et sa ei saa seda teha, sest me ei saa seda endale lubada. Ma olen olnud nõus võtma tööelus riske ja vastust selle eest, et minu lastel oleks võimalik teha seda, mida nad tahavad,» rõhutas Kaljulaid.

Kuid selleks, et oma lastele lubada asju, mida tal endal lapsepõlves ei olnud, pidi Kaljulaid enda sõnul tegema karjääris raskeid otsuseid. «Ma ütlesin Siljale, et kui me valime selle tee, et ma olen hästi palju teie jaoks olemas, siis see tähendab materiaalselt piiratud elu. Ja Silja ei tahtnud seda, päriselt ka, ja ta teadis, et ma töötan palju, aga siis me saame elus ühtteist lõbusat endale lubada. Ma pidin oma lubadust siis ka pidama.»

Kersti Kaljulaid ja abikaasa Georgi-Rene Maksimovski. Foto: Eero Vabamägi

Nõnda langes vanimale lapsele lisakohustusi, kuid Märdla sõnul ei olnud see talle vastukarva. «Aga kunagi ei olnud sellist tunnet, et ema ei olnud kunagi ja ma hirmsasti igatsen. Toimetasime oma asju, käisime õues mängimas ja meil ei olnud häda sellest, et ema ei olnud kodus,» meenutas tütar.

Ka Kaljulaidi kaks nooremat poega on kasvanud eelkõige isa mitte ema käe all. «Emad jäävad koguaeg koju ja on kodus, abikaasa oli juba kodus, ta oli selle valiku juba enne vabatahtlikult teinud ja seal ei ole mingit vahet, kas see, kes rohkem kodule pühendub, on mees või naine. Selles ei maksa otsida mingisugust traagikat,» viitas Kersti oma abikaasa rollile nende peres, «teenib see, kellel on parem väljavaade erialaselt ja kui see sobib pereeluga, siis sugu on siin sekundaarne.»

