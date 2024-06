NÄDALAHOROSKOOP Vähk võib saada karjääri kohta taipamise, Kaljukitsel on aeg värskendada oma suhet

Ees on väsinud nädal, kuna viibime vanakuus kuni laupäevani. Samas aitab see nädal tunda ära, mida võiks jätta minevikku ja millega edasi liikuda. Merkuuri opositsioon Pluutoga võib tuua nädala keskel väga intensiivseid vestlusi ja verbaalset võitlust. Veenus kvadraat Chironiga viib laupäeval tähelepanu südamehaavade tervendamisele.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.