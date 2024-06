Maksim Anatoljevitš Korzh, ametialaselt tuntud kui Max Korzh , on Valgevene räppar, laulja, laulukirjutaja ja režissöör.

Elu24 toimetusele saatis kontserdipaigast video lugeja, kes ütleb, et Korzhi on kuulama tulnud väga palju rahvast ning kuulda on peamiselt vene keelt. «Artisti lavale ootamise ajal palus üks mees oma naise kätt,» ütleb ta.