Postituses on kirjas, et Puuseppa igapäeva sõiduauto on läbisõitnud ligi 25 000 kilomeetrit, kuid müügikuulutuses on märgitud, et läbisõit võib ajas muutuda. «Auto ei asu kohapeal,» lisatakse veel. «Vaatamiseks palume eelnev aeg kokku leppida. Auto on igapäevases kasutuses.»