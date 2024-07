TROLLID KAOVAD, ÜHISMEEDIA PULBITSEB Trollisõit on üks Tallinna sümboleid ja elamuse osa

Mõni päev tagasi kirjutas Postimees , et Tallinna trollid asendatakse novembris bussidega kuni uute trollibusside saabumiseni.

«Akutrollide kasutuselevõtt seniste trollibusside väljavahetamiseks on vältimatu samm, sest senise veeremi tootja määratud eluiga on mitme trollibussi puhul praeguseks juba ületatud ja paljudel peatselt saabumas,» põhjendas TLT juhatuse esimees Kaido Padar .

«Võib-olla ebapopulaarne arvamus, aga trollibuss on üks Tallinna sümboleid ja trollisõit Tallinna elamuse osa. Halb otsus täielikult likvideerida,» kirjutab näiteks üks tallinlane Xis, jagades Forte artiklit pealkirjaga: «Tallinn likvideerib kõik vanad «sarvedega» trollid, üle saja juhi peab vahetama tööpositsiooni».

«Emotsioonid emotsioonideks, aga olgem ausad, selline liiklemisviis pole arenevas keskkonnas eriti mõistlik, eriti arvestades, mis maksab ehitus, mis maksavad sõidukid, mis hooldus. P.S. Millal ehitati Tallinnas viimane trolliliin?» uurib keegi seepeale. «Kõik on õige, aga üks liin võiks jääda nostalgia mõttes. Nagu San Fransisco trammiliin. Teen ettepaneku jätta alles liin number 3,» läheneb teine inimene aga läbi huumori.

Võib-olla ebapopulaarne arvamus, aga trollibuss on üks Tallinna sümboleid ja trollisõit Tallinna elamuse osa. Halb otsus täielikult likvideerida. https://t.co/hRg9o8hYnW

«Raske puudust tunda, maksumaksjana ei taha ka seda nostalgiat kinni taguda»; «Sõida retrotrammiga kui nostalgialaksu tahad!»; «Sümboolne võib-olla teistele, aga kui igapäev sõidad sellega ja pidevalt traadid maha jooksevad ja never (kunagi – toimetus) ei jõua isegi 3–5-minutilise hilinemisega kohale, siis mis kuradi sümbol,» avaldatakse kommentaariumis arvamust.

Postituse all säutsub ka endine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan. «Nende trollide eluiga on paraku ületatud ja varuosasid ei toodeta. Trollid alt ära roostetanud. Muud otsust ei oleks saanud teha. Kahju, et eelmine LV ei teinud varem otsust uued trollid hankida – nüüd jääb paus sisse enne uute saabumist.»