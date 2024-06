Välisminister Margus Tsahkna avaldas vahetult pärast otsuse avalikustamist, et Kallase nimetamine kõrgeks esindajaks on tunnustus Eesti välispoliitikale laiemalt. «Õnnitlen peaminister Kaja Kallast liidu välisasjade kõrge esindaja kandidaadiks valimise puhul! See on tunnustus Kaja Kallase poliitilisele tegevusele Euroopas, ent ka tunnustus Eesti välispoliitikale laiemalt,» lausus Tsahkna.