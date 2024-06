«Ei käivitanud alguses hästi. Üritasin käivitada korduvalt ja siis käis pauk ja lendasin istmega õhku. Ilmselt kütusepaak plahvatas või midagi. Ja siis hakkas tossama, vaatasin kohe, et leek on üleval. Võtsin telefoni, autovõtme ja hüppasin enne maha, kui hullemaks asi läheb. Ujusin siis randa. No õnnelik õnnetus!» ütleb Kalev.