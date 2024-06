Küllus – muinasjutt lollidele

Teistest üleolek – see on õige külluse mõõdupuu ja see tingis ka "kadakasaksluseks" kutsutava ilmingu. Kohe kui keegi puhtad püksid jalga sai, asus ta teostama oma hägust kuvandit mõisniku ja ärrana (h-tähte ei teeni nad ära), aga et kõik teised sellest aru saaksid, et tegemist on nüüdsest saati kõvema järgu indiviidiga, pidi rääkima puist saksa keelt, sest see oli staatuse sümbol, umbes nagu vene seapeedist soldatil seitse käekella korraga randmel – mida oli 1945. aastal hea korjata ära tapetud sakslaste käekestelt. Neil päevil sümboliseeris küllust ka kõik ettejuhtuvad naised ära vägistada, kuna 100 läbikepitud naist päevas viitavad täiesti kindlasti situatsioonile, kus ollakse lugupeetavad.