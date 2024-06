TULE SAATESSE «Reede ÕHTU!» avab uksed kõigile Eesti peredele!

Viimase paari aasta jooksul on «Reede ÕHTU!» pannud töönädalale lustlikult punkti. Sügisest on aga televaatajatel võimalus saates kaasa lüüa ja võita põnevaid auhindu.

«Meile on tänaval korduvalt ligi astutud ja väljendatud soovi saates osaleda,» räägivad saatejuhid Piret , Robert ja Jüri .

Senini on saates osalenud Eesti parimad meelelahutajad, kes on pannud end proovile üllatuslikes ja mängulistes voorudes. Nüüd aga ootab «Reede ÕHTU!» oma vaatajaid ja nende lähedasi ning sõpru kaasa lööma.

Lisaks viiesaja euro suurusele võidusummale on uuel hooajal mängu osalistel igas voorus võimalik võita ka auhindu, nii et ükski osaleja ei lahku saatest tühjade kätega.

«Auhindade võitmiseks läheb vaja natuke nutikust, silmaringi, sportlikku osavust ja kavalust – ja seda jagub meie televaatajatel küllaga,» lisavad saatejuhid ja lubavad, et saates on rohkem kui auhind ja mängurõõm. «Kutsume kõiki osalema kaheliikmelistes tiimides – võta kaasa elukaaslane, sugulane, hea kolleeg või parim sõber ning tule võistlema. Lubame, et saate koos hea ja lõbusa kogemuse!»