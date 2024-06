«Buss on seest juba keemistemperatuuril!» Bussifirma esindaja selgitab, milles asi

Suvekuumus on jõudnud ka linnaliinibussidesse, mis mõningal juhul sarnanevad temperatuuri poolest lausa saunaga. Just seda kurdetakse Facebooki grupis «Märgatud Pärnus». AS SEBE Pärnu osakonna juhataja Rein Laanemets ütleb, et kõik linnaliini bussid on varustatud konditsioneeriga, kuid eriti just kuumal ajal kipuvad need rikki minema.