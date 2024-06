Tartu vanglas proovis eluaegne vang endalt elu võtta

Neljapäeval tuli toimetusele vihje, et Tartu vanglas lõpetas üks eluaegne vang enda elutee. Selgus siiski, et kinnipeetava elu õnnestus päästa.

«Tegemist on praegustel andmetel suitsiidikatsega, ta on praegu haiglas jälgimisel. See, milline tervislik seisund praegusel hetkel on, seda me ei oska ega saa kommenteerida,» sõnab justiitsministeeriumi kommunikatsioonispetsialist Alina Poduškina.