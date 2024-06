Rauno Märks sai varajase sünnipäevakingi: 329 000 eurose Ferrari maitse sai suhu!

«Kuigi sünnipäev on alles homme, siis... see tänane hommik...» muljetab Retro FMi saatejuht Rauno Märks ühismeedias, jagades klippe sellest, kuidas tal õnnestus sõita hirmkalli Ferrariga.

Toimetusele lisas Rauno, et see oli tema esimene sportautoga sõitmise kogemus. «Kitsas oli, aga õnneks kestis sõit vaid veerand tundi,» nentis ta ja lisas naljatades: «kui sellist autot omada, siis ma saaksin igal hommikul 1-2 minutit unelisa, et tegelt mõtlemise koht. Aga muidugi - Ferrari on oma kuulsust ja sära väärt!»