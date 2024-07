«Helsingi kesklinnas saab odavamalt!» Ulmelised parkimistasud Pärnu rannarajoonis pahandavad külastajaid

Facebooki grupis «Märgatud Pärnus» on kolme väikese lapse vanem tõstatanud küsimuse parkimisest suvepealinna rannapiirkonnas. «Kas Pärnu rannarajoonis kusagil inimlike summadega parkimine ka on, mitte 5 eurot tunnis? Kolme väikese lapsega nagu ei mängi ühegil normaalsel moel välja randa minek ilma autota, samas see parklatasu on nii metsik, et kohati on odavam käia juba 3 tundi spaas perega kui mere ääres liival,» kirjutab lapsevanem.