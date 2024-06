FOTO «Nagu kuu pealt kukkunud!» Võru lähistel metsas jalutanud proua leidis mändide alt ootamatu asja

Facebooki gruppi «Võrumaa fotoklubi» on postitatud foto keset metsa asuvast tugitoolist.

«Mida kõike metsast leida võib... Linnalähedases metsas, juuni 2024,» ütleb foto autor Margit. «Metsaskäijal peab olema ju võimalus jalga puhata,» lisab ta. Margit ütleb Elu24-le, et käib küll tihti selles Võru linna lähedal asuvas männikus, aga pole ise varem tugitooli märganud. «Siin teadjamad kirjutavad, et tugitool seal juba mitu aastat olnud. Peab igatahes vapralt vastu,» räägib Margit, lisades, et kõnealune mets jääb Kubja-Roosisaare tee äärde.