Maris Kõrvits meenutab päeva, mil nende kontorisse sisse murti: astusin ruumi sisse üle riidehunnikute...

Möödunud nädalal šokeeris paljusid Maris Kõrvitsa sotsiaalmeediapostitus vargusest. «Kõik see, mis seal ruumides oli, on tagurpidi paisatud. Kõik kastid on laiali tõmmatud,» meenutab Kõrvits Retro FMi raadioeetris päeva, mil nende Tallinna kesklinnas asuvasse kontorisse sisse murti.