Näitleja Lisa Rinna on aastate jooksul proovinud mitmeid erinevaid stiile, kuid naise värske välimus on netirahva kihama pannud.

Telesarjast «Melrose Place» ja tõsielusaatest «Real Housewives of Beverly Hills» tuntud Rinna ilmus juuni lõpus Pariisi moenädala raames toimunud Viktor & Rolf Haute Couture moesõule, vahendab Page Six. Just sel moesõul näitas Rinna end täiesti uuest küljest.