Suri üle 40 aasta Hollywoodi varjus tegutsenud veterannäitleja Bill Cobbs

Enne veel, kui ta leidis oma tee ekraanile, müüs ta autosid. Kuid kõik muutus 1969. aastal, kui Cobbs astus kodulinnas muusikali raames teatrilavale. Just pärast seda tekkis Cobbsil huvi näitlemise vastu. «Kui ma mõistsin, et saan olla laval kogenud näitlejatega, mõtlesin, et minust võiks ka näitleja saada,» meenutas Cobbs 2015. aastal.

70ndate keskel, 1974. aastal tegi Cobbs oma esimese rolli kaamerate ees filmis «The Talking of Pelham One Two Three». Cobbs meenutas oma esimest rolli kümme aastat tagasi.

Cobbsi rollidesse kuuluvad veel sellised filmid nagu «Greased Lightning» (1977), «Trading Places» (1983), «The Cotton Club» (1984), «The Color of Money» (1986), «New Jack City» (1991), «The Hard Way» (1991), «The People Under the Stairs» (1991), «Demolition Man» (1993), «Things to Do in Denver When You're Dead» (1995), «Hope Floats» (1998), «A Mighty Wind» (2003), «Three Days to Vegas» (2007), «Get Low» (2009) and «The Muppets» (2011) jpm.