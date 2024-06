FOTO Õlletootja reklaam tekitas tulise arutelu. Maarja Punak: kes on see politsei, kes seda soovitab?

«Laiemas mõttes aga räägime väärtuskommunikatsioonist,» jätkas Punak. «Kas riigiasutus saab ja tohib soovitada erafirma jooki? Mis on ühiskonna ootus? Ma ei ole kindel, aga arutelu on igatahes teretulnud!»

«Põhimõtteliselt sama hästi võiks teha reklaami, kus politsei soovitab autos kasutada Apple CarPlayd,» võtab keegi mõttevahetuse kokku.

«Panime masina enda kasuks tööle»

Põhjala üks asutajatest Peeter Keek sõnas alustuseks, et on tore, et nende reklaami on märgatud. «Põhjala on alati olnud uudishimulik ja edumeelne ettevõte,» märgib ta, lisades, et kõnealune reklaam on loodud ChatGPT abil.

«Tehisintellekti mõjust ja võimekusest ühiskonda muuta on viimasel ajal palju juttu olnud. Panime siis ka meie masina enda kasuks tööle,» avaldab ta. Käsklus, mis ChatGPT-le anti, oli kirjutada alkoholivaba õllele reklaamlause.

«Me arvame, et tulem on üsna vaimukas ja silmatorkav, mis on alati reklaami eesmärk,» nendib Keek.

Põhjala Tap Room. Foto: Taavi Sepp

Ta lisab, et keegi neile otseselt kirjutanud ja tagasisidet andnud ei ole, ent viitab Redditi arutelule. «See on tagasiside mida oleme märganud.»

Näiteks kommenteeritakse antud postituse all: «Kui tegemist on alkoholivaba õllega, miks peaks olema kohatu? Lisaks see ChatGPT 3.5, päris humoorikas»; «Iseenesest nutikas aga ikka väga piiri peal, et kellelgi hari punaseks ajada ja anda põhjust reklaamiseaduse muutmiseks. See chatGPT asi ka päris andekas, kuna kui kellelgi on pärast midagi öelda, siis see on ChatGPT tsitaat ja pole nagu suurt midagi vastu öelda.»